مصر تستضيف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. نواب: يجب تحسين جودة حياة المواطن المصري.. وتأهيل العنصر البشري لخلق عمالة مدربة لمحاربة البطالة

الصحة: المؤتمر سيسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي

برلمانية: مؤشرات التنمية غير متوازنة مع معدلات الزيادة السكانية

صحة النواب تطالب بضرورة التزام الأسرة المصرية بتحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية



أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.

ويتضمن برنامج المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، معرضًا، سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية؛ لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

في هذا الصدد، أشاد عدد من نائبات لجنة الصحة بالبرلمان بهذا المؤتمر ، مؤكدين أنه سينتج عنه توصيات ستسهم حتمًا في تحسين جودة حياة المواطن المصري وخلق حياة كريمة ينعم في ظلها .



بداية ،ثمنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مؤكدة أن مصر عملت علي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي كانت من أهم ركائزها تنمية المواطن المصري وتحسين خصائص السكان ورفع مستواه الصحي والاجتماعي.

وأشارت “ سعيد ” لـ “ صدى البلد ” إلى أن الزيادة السكانية كانت ولا زالت أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، لافتة إلى أن مؤشرات التنمية غير متوازنة مع معدلات الزيادة السكانية بخلاف حرص الدولة على حقوق الأجيال القادمة من مواردها الطبيعية والتي تستنزف بشكل عشوائي جراء الزيادة السكانية .



وأوضحت عضو البرلمان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حرصت على التصدي لظاهرة العشوائيات و تطويرها بشكل يليق بكرامة المواطن المصري، فكان حي الأسمرات وغيره من الأحياء الشعبية التي شهدت تطويرًا جذريًا لرفع الخصائص السكانية لساكنيه.

كما أوضحت “سعيد” أن الدولة اهتمت برفع الوعي لدى المواطن وعمل مبادرات صحية شملت صحة المرأة المقبلة علي الزواج والإنجاب و توعيتها بحقوقها وحقوق طفلها في رضاعة طبيعية تضمن خلق جيل معافي من الأمراض الوراثية والمناعية بخلاف التصدي لزيادة معدلات القيصرية و التباعد بين الأطفال بحد أدني سنتين، علاوة على تحفيز المرأة الملتزمة بطفلين بمتحها حوافز مادية ، وكل هذه الجهود ستأتي بثمارها علي المدي الطويل.





وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن الوقت الراهن، يستوجب علي الدولة المصرية أن تدرك أن أبنائها هم ثروتها، وعليها أن تدرك كيفية استغلال العنصر البشري و تحذو حذو دول كثيرة طورت من عمالتها وحولت الأسر من أسر مستهلكة لأسر منتجة، لافتة إلى أن ذلك سيجعل السوق المصري يفتقر لعمالة فنية مدربة بشكل يتيح لمصر خلق منتج دولي ينافس و يمكنها من التصدير في شتي المجالات.

في سياق متصل ، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مؤكدة أن هذا المؤتمر سيسهم في إحداث تغيير حقيقي في السياسات العالمية والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة والسكان والتنمية.



و أشارت " عبد الحليم " فى تصريحات خاصة ” لـ “ صدى البلد : إلى أن تعداد سكان مصر يزيد بنحو مليون نسمة تقريبا كل عام، وهو ما يؤثر بدوره على مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.

و شددت عضو البرلمان على أهمية التزام الأسرة المصرية، بتنظيم الأسرة، وتحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية، مطالبة بأهمية التوسع فى إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، لخفض عدد السكان وتنظيم الإنجاب، خاصة فى المناطق العشوائية.