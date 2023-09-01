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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مات محمد عبدالوهاب| حكاية أصعب لحظة شهدها "التتش".. كواليس وصور لأول مرة في ذكرى وفاته

اللاعب الراحل محمد
اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب

تحل علينا ذكري وفاة لاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب، والذي توفي يوم 31 من أغسطس عام 2006، أثناء تدريبات النادي الأهلي في ملعب مختار التتش، أثر اصابته بسكتة قلبية أدت بحياته.

وحرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، علي إحياء الذكرى الـ 17 لوفاة لاعبها الدولي محمد عبد الوهاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلقت الصفحة كاتبة: "عبد الوهاب ستبقى ذكراك في قلوبنا".

 

حياة محمد عبد الوهاب

اللاعب محمد عبد الوهاب هو من مواليد الفيوم، حيث ولد يوم 1 من أكتوبر عام 1983، وكانت بداية مشواره الكروي مع النادي الأهلي عام 2004، وتوج عبد الوهاب مع المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا عام 2006، ليرحل عن عالمنا في نفس العام يوم 31 من أغسطس.

كواليس رحيل لاعب الأهلي

وكشف وائل رياض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل وفاة محمد عبدالوهاب نجم النادي الأهلي الراحل، وقال أنه في يوم تدريبات الفريق الساعة ٩ صباحًا في ملعب التتش، بدأ لاعيبة نادي الأهلي بالتسخين ثم التقسيمة.

وتابع وائل رياض في منشور له عبر فيسبوك: "مرة واحدة وقع في الملعب، صراخ وزعيق هاتوا الإسعاف اطلبوا الإسعاف، عربيتي كانت راكنة ادام الملعب، طلعت جري وشيلناه ودخلناه العربية وركب جنبي كابتن حسام البدري وورا عالكنبة عبد الوهاب ودكتور إيهاب علي اللي بيزعق وبيقوله فوق يا عبد الوهاب".

وعقب رياض في منشوره: “وصلنا المستشفي وبعد شوية بلغونا بالخبر (مات عبد الوهاب)، أصعب لحظة مرت عليا في حياتي الكروية، ٣١-٨-٢٠٠٦، في الجنة ونعيمها يا عبد الوهاب وعمرنا مهننساك”.

جنازة محمد عبد الوهاب.. وجماهير الأهلي تحيي ذكراه

وحرصت جماهير القلعة الحمراء، علي احياء الذكري الـ 17 لرحيل لاعب النادي محمد عبد الوهاب، وتصدر أسم الاعب محمد عبد الوهاب منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتداول جماهير النادي الأهلي، صورًا من جنازة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، والتي ظهر فيها عدد كبير من نجوم نادي الأهلي والزمالك، وسيطرت عليهم حالة من الحزن وعدم التصديق لرحيل اللاعب محمد عبد الوهاب.

لقطات من جنازة محمد عبد الوهاب

والدة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس حبه للأهلي

وتحدثت السيدة نجاة إسماعيل، والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، عن مدي حب نجلها الراحل للنادي الأهلي، فكان عاشق لكرة القدم وله عشق خاص للقلعة الحمراء، ولحظة توقيعه مع النادي كانت لحظة خاصة به للغاية.

وعقبت والدة محمد عبد الوهاب، أنها تحرص علي زيارة قبر نجلها أسبوعيًا، وتقرأ له القرآن الكريم وتدعو له بالمغفرة والرحمة، كما أنها مازالت حريصة علي بقاء غرفته الخاصة داخل المنزل كما هي، ويمتلئ المنزل بالعشرات من صور نجلها الراحل اللاعب محمد عبد الوهاب.

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