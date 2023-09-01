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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 6 شهور

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2023 بنسبة 21.4% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام الجاري 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 11.4 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 21.4%. 

 

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تراجع طفيف في استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 5 أشهر

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1.9 مليار جنيه.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال أبريل 2023

وأشارت هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر ان القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%

مستهدفات الهيئة 

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

التامين استثمارات صناديق التأمين الخاصة استثمارات يونيو 2023 الرقابة المالية

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