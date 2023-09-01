11.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 6 شهور

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2023 بنسبة 21.4% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام الجاري 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 11.4 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 21.4%.





وأشارت هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر ان القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%

مستهدفات الهيئة

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.