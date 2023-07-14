1.9 مليار جنيه.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال أبريل 2023

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 19.3% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أبريل 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.9مليار جنيه مقابل 1.6مليار جنيه خلال نفس شهر أبريل 2022 بمعدل نمو 19.3%.

وأشار التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية الي أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار،أذون خزانة-سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر ان القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%

مستهدفات الفترة (2022 – 2026)

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال ال 4 سنوات المقبلة.