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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 1.8مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 24.9% على أساس سنوى.

1.8 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير  2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.8مليار جنيه مقابل 1.4مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2022. 
 
وأشارت هيئة الرقابة المالية الي نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين  خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 29.2% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر فبراير الماضي بلغت 4.9 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال فبراير 2022 .

وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023 مقابل 1.5مليار جنيه خلال فبراير 2022 بنمو قدره 56.3%.


وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.5مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فبراير 2022، بنمو 11.2%.

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الرقابة المالية: نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 شهور

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الرقابة المالية: 22 % نموا في استثمارات صناديق التأمين الخاصة مارس الماضي


وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 31.1 % مسجلة 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 582.8 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 501.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بنمو 16.3 %.

 


 

استثمارات صناديق التأمين الخاصة فبراير الماضي شركات التأمين الرقابة المالية

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