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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 22 % نموا في استثمارات صناديق التأمين الخاصة مارس الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 22.3% على أساس سنوى.


أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر مارس  2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.8مليار جنيه مقابل 1.5مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2022.

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الرقابة المالية: 6.8 مليار جنيه أقساطا تأمينية خلال مارس الماضي

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وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية  نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر مارس 2023 بنمو 39.6% ،والتي سجلت 6.8مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه خلال مارس 2022 .

3 مليار جنيه أقساط تأمينية

وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه خلال مارس 2023 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال مارس 2022 بنمو قدره 80%.


وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 3.6مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 3 مليار جنيه خلال مارس 2022، بنمو 16.3%.


وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 53.4 % مسجلة 6.1 مليار جنيه خلال مارس  2023، مقابل 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 629 مليون جنيه خلال مارس 2023، مقابل 847.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع 25.8 %.

الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة شركات التأمين التامين التجارى مارس

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