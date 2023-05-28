الرقابة المالية: 6.8 مليار جنيه أقساطا تأمينية خلال مارس الماضي

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر مارس 2023 بزيادة 39.6% علي أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر مارس 2023 أن حجم الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر مارس الماضي سجلت 6.8 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه خلال مارس 2022 .

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال مارس 2023 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال مارس 2022 بنمو قدره 80%.



وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 3.6 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 3 مليارات جنيه خلال مارس 2022، بنمو 16.3%.

نمو نشاط التأمين التجاري

وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 53.4 % مسجلة 6.1 مليار جنيه خلال مارس 2023، مقابل 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 629 مليون جنيه خلال مارس 2023، مقابل 847.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع 25.8 %.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه.