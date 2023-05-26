شركات التأمين تسدد 2.6 مليار جنيه تعويضات لعملائها مارس الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المسددة من قطاع التأمين للعملاء خلال مارس 2023 بنسبة 13% علي أساس سنوي.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين بلغت 2.6 مليار جنيه في شهر مارس 2023 مقارنة 2.3 مليار جنيه مارس 2022.



وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 965 مليون جنيه خلال مارس 2023 مقابل 920 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو 4.9 %.

وذكرت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه مارس الماضي مقارنة 1.4 مليار جنيه في مارس 2022 بنمو 19.2% .

وبين تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 15.2 % لتسجل 2.4 مليار جنيه خلال مارس 2023، مقارنة 2.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي بلغت نحو 213 مليون جنيه خلال مارس 2023، مقابل 217.4 مليون جنيه خلال مارس 2022، پإنخفاض قدره 2 %.

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.



أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

84.3 مليار جنيه تمويلات ممنوحة

يشار إلي أن قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية خلال مارس 2023 بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه ، واستحواذ نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي الجزء الأكبر من التمويلات بقيمة أرصدة 43.3 مليار جنيه.