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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سجلت 1.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية تعلن نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يناير الماضي بنسبة 26.7% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير  2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.8مليار جنيه مقابل 1.4مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية  نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر يناير 2023 بنمو 41.7% ،والتي سجلت 6.5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال يناير 2022 .

وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه خلال يناير 2023 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال يناير 2022 بنمو قدره 42%.

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ووصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 3.3 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال يناير 2022، بنمو 38.4%.

ارتفاع اقساط التأمين التجاري 

وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 45.9 % مسجلة 5.9 مليار جنيه خلال يناير  2023، مقابل 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 581.1 مليون جنيه خلال يناير 2023، مقابل 530 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 9.6 %.

الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين يناير الماضي الأقساط التأمينية التامين

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