بنمو 30%.. 1.7 استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال ديسمبر الماضي

كشفت أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 29.6% على أساس سنوى.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر ديسمبر 2022 ،أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.8مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021.



وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر ديسمبر 2022 بنمو 14.1%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن الأقساط التأمينية سجلت 4.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 بارتفاع 14.1%.

وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل 2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بنمو قدره 11%.



وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.5مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بارتفاع 17.2%.



وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نمو 14.4% مسجلة 4.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 557.7مليون جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل497.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بزيادة 12%.