سعر الدولار اليوم في مصر 28-3-2023

استمر الدولار الأمريكي فى تعميق خسائره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنا مع انخفاض شهية المخاطرة بالأسواق، ولجوء المستثمرين لحيازة الملاذات الآمنة.

وأعرب مايكل بار عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالأمس، عن مخاوفه من أن أزمة سيليكون فالي قد تنشر العدوى إلى النظام المصرفي على نطاق أوسع، وأشار إلى أن البنك المنهار كانت لديه إدارة مخاطر غير كافية.

أسعار الدولار اليوم

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 28-3-2023، خامس أيام شهر رمضان المبارك، في البنوك المصرية ، فقد واصل استقراره.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الجنيه مقابل العملات الأخري، إلى جانب أسعار السلع والخدمات.

سجل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين، بنكي (الأهلي المصري - مصر) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم



وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية.

سعر صرف الدولار اليوم



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المشرق، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الاسكندرية".

أعلى سعر صرف دولار



وبلغ أعلى سعر دولار في البنوك نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.87 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك.