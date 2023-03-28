أقل من المجمد.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023

استمرت أسعار الدواجن اليوم في التراجع خامس أيام شهر رمضان الكريم، مسجلة انخفاض بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بأسعار الدواجن أول رمضان 2023، ليخالف بذلك التوقعات التي اشارات الي أن سعر الدواجن خلال شهر رمضان سيشهد ارتفاع.

وقد نجحت جهود الدولة في السيطرة على أسعار الدواجن مع بداية الشهر الكريم، حيث تراجع سعر الدواجن البيضاء اليوم 60 جنيها للطازجة في المزارع مقارنة بـ 71.5 جنيها للفراخ المجمد التي تزن 1100 جرام.

وهبط سعر الكتكوت إلى 10 جنيها عمر يوم مقارنة بـ 13 جنيها مس و 18 جنيها الاسبوع الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن اليوم في الاسواق ضمن نشرته الخدمية، التي قدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتراجعت الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 28-3-2023، جنيهين إضافيين، بعد تراجعها بنحو 5 جنيهات منذ بداية الاسبوع الجاري.

أسعار الدواجن البرازيلي اليوم

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 60 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 68 و 70 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 55 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 63 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 70 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 78و 82 جنيهًا تقريبًا.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 68 و 72 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 145 و155 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 50 و55 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 28 و35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأبيض اليوم الثلاثاء عند 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات تقريبًا للطبق، مقارنة ب سعر طبق البيض بداية الاسبوع الجاري

وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر” عند 103 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 113 جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء 28-3-2023، 109 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

واستقر سعر الكتكوت اليوم عند 10 جنيهات للكتكوت الواحد عمر يوم، بعد أن تراجع بنحو 5 جنيهات الأسبوع الماضي ليصل إجمالي التراجع إلى 8 جنيهات.