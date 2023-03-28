الرقابة المالية: تراجع عقود التمويل العقاري خلال ديسمبر الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 28.4% على أساس سنوي.

أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر ديسمبر 2022 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 535 عقد خلال أكتوبر الماضي، مقابل 747 عقد خلال ديسمبر 2021، بإنخفاض 28.4%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية الى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي.



أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 884.3 مليون جنيه خلال ديسمبر الماضي، مقابل 911.9 مليون جنيه خلال ديسمبر 2021، بتراجع 3%.



فيما ارتفعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 204 مليون جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل 134 مليون جنيه خلال ديسمبر 2021، بنمو 52.2%.

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021بمعدل نمو بلغ 46.8%.