عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية:4.8 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال ديسمبر 2022

نمو الأقساط التأمينية
نمو الأقساط التأمينية خلال ديسمبر 2022

كشفت أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر ديسمبر 2022  بنمو 14.1%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر ديسمبر 2022 ،أن الأقساط التأمينية سجلت 4.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 بارتفاع 14.1%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال ديسمبر  2022، مقابل 2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بنمو قدره 11%.

txt

51.9 مليار جنيه قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من يناير إلى نوفمبر 2022

txt

الرقابة المالية: 1.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة لنهاية 2022

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الي أن  الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت نحو 2.5مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بارتفاع 17.2%.


الأقساط المحصلة للتأمين التجاري

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن الأقساط المحصلة للتأمين التجاري شهدت نموا 14.4% مسجلة  4.2 مليار جنيه خلال ديسمبر  2022، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 557.7مليون جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل497.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بزيادة 12%.

الرقابة المالية الأقساط التأمينية عملاء شركات التأمين شهر ديسمبر 2022 التامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

كأنهم بنيان مرصوص.. لحظات إيمانية من صلاة الفجر بالحرم المكي| فيديو

وحيدة تنهشها الأمراض.. ناجية من تحطم طائرة تعيش في غابة مهجورة| تفاصيل

القدر يحقق أمنية معتمرة مصرية| تمنت الوفاة والدفن في مكة المكرمة.. فيديو

حتى للصيد.. الداخلية السعودية تصدر بيان بشأن اقتناء الأسلحة النارية

أحدث أسعار جاك J7 الجديدة في مصر .. صور

جدول العبادات في رمضان .. 7 أعمال لاستغلال الشهر بأفضل طريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

معلومات مثيرة تكشفها دراسة جديدة تأثير القهوة

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ