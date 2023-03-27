الرقابة المالية:4.8 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال ديسمبر 2022

كشفت أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر ديسمبر 2022 بنمو 14.1%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر ديسمبر 2022 ،أن الأقساط التأمينية سجلت 4.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 بارتفاع 14.1%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل 2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بنمو قدره 11%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الي أن الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت نحو 2.5مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بارتفاع 17.2%.



الأقساط المحصلة للتأمين التجاري

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن الأقساط المحصلة للتأمين التجاري شهدت نموا 14.4% مسجلة 4.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 557.7مليون جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل497.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بزيادة 12%.