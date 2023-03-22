الرقابة المالية: 1.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة لنهاية 2022

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق سجل الضمانات المنقولة في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2022 بلغت 1.8 تريليون جنيه بينما وصل عددها 129 ألف إشهار.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2022 ،نمو في قيمة الإشهارات بنحو 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية عام 2021.



وفيما يخص قطاع التأمين ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفعت خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.3%.

وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.