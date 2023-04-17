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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 5.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة في3 شهور

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشفت أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الرابع من 2022 (اكتوبر حتي ديسمبر ) بنسبة 35% على أساس سنوى.


وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2022 ،أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 5.4 مليار جنيه مقابل 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى  العام السابق له.

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وأشار هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية الي أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار،أذون خزانة-سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر ان القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%

150 مليار جنيه استثمارات مستهدفة خلال 4 سنوات

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات

الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة استثمارات مليار جنيه التامين

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