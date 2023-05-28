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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: تهيئة البنية التحتية يساعد على جذب رؤوس الأموال

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن القرارات الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، أحدثت تفاؤلا كبيرا داخل أروقة الحوار الوطنى، وهو ما رأيناه على وجوه رجال الأعمال.

وأضاف أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الاستثمار فى مصر سينتعش بشكل كبير، لأن البيروقراطية كانت أكبر معوق أمان الإستثمار، مشيرا إلى أن هناك تفاؤل كبير بين المصريين وكل من شاركوا فى الحوار الوطنى.


تهيئة البنية التحتية 

وأوضح أيمن محسب، أن ما صرفته الدولة خلال الـ 4 سنوات الماضية فى تهيئة البنية التحتية للاستثمار من طرق وبنية تحتية يعد إنجازا غير مسبوق لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن مصر لم يكن بها خريطة استثمارية واليوم خرج الحوار الوطنى بهذه الخريطة.

 

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