الرقابة المالية: نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 شهور

كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الأول 2023 بنسبة 24.7% على أساس سنوي.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتي مارس 2023 ،أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 5.5مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق له.



وأشار هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية الي أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة-سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر ان القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%

مستهدفات استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات