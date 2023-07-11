الرقابة على الصادرات: موقع الهيئة يتيج للمصدر تسجيل شهادة المنشأ

أكد عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن موقع الهيئة يتيج للمصدر المصري تسجيل شهادة المنشأ بشكل كامل.

وقال عصام النجار في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يقوم موظف الهيئة بختم الشهادة ويتم رفع الشهادة على موقع الهيئة ويمكن أن تطلع جمارك الدول المصدر لها السلع المصرية في نفس الوقت".

وأضاف عصام النجار :" الميكنة تؤدي إلى سرعة إجراءات إصدار شهادة المنشأ كي يستطيع المصدر ان ينافس في الدول التي يصدر لها ".

وأضاف عصام النجار :" جمارك الدول الأخرى يمكن أن تتحق من شهادة منشأ أي منتج من على موقع الهيئة".

وتابع عصام النجار :" الهيئة القومية لسلامة الغذاء لها معامل مركزية في الموانيء التي لا يوجد بها معامل خاصة بالرقابة على الصدارات والواردات للتأكد من أن السلع الغذائية التي يتم تصديريها مطابقة للمواصفات".