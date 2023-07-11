الرقابة على الصادرات: نرصد جميع السلع الصناعية الوادرة من الخارج

أكد عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك العديد من القوانين التي تنظم عمل الهيئة.

وقال عصام النجار في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "دور الهيئة هو توفير بيانات التجارة الخارجية لكافة المسؤولين في الدولة".

وأضاف عصام النجار: "نقوم بالرقابة النوعية على جميع السلع الصناعية الوادرة من الخارج".

وتابع عصام النجار: "دورنا هو إصدار شهادة المنشأ لدول الاتفاقيات والفحص المعلمي لجيمع السلع الواردة لمصر".

ولفت عصام النجار إلى أن شهادة المنشأ تعتبر شهادة ميلاد أي منتج يتم تصديره للخارج.