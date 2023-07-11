رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص.

وأضاف “مدبولي”، في كلمة له بمؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموضوع مش أزمة اليومين دول وخلاص، الدولة المصرية تتحرك على مدار 3 سنوات قادمة، متابعا “نستهدف زيادة عدد السياح إلى 15 مليون سائح بنهاية 2023”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، “نسعى لزيادة الصادرات السلعية والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج و متحصلات قناة السويس والاستثمار”، منوها بأن مصر تحتل المركز الأول في تدفقات الاستثمار في شمال أفريقيا.

زيادة الصادرات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20%.