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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن صدمته سيارة نقل في الشرقية

صدى البلد

لقي مسن مصرعه اطاحت به سيارة نقل على طريق سماكين الشرق دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية بإستقبال "محمد ا م م" 66 سنة مقيم سماكين الشرق دائرة مركز الحسينية "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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