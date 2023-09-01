مصرع صديقين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

لقي شابين مصرعهما إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ميت ربيعة - بلبيس وتم نقل الجثث الي مستشفي بلبيس وبالعرض علي النيابة العامة قررت تحويل الجثث الي ثلاجه حفظ الموتي بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال كلا من " يوسف ا ا " 17 سنة وصديقه " ابراهيم ا ا" 17 سنة مقيمين سندنهور دائرة مركز بلبيس " جثث هامدة" وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهم اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ميت ربيعة - بلبيس وتم نقل الجثث الي مستشفي بلبيس وبالعرض علي النيابة العامة قررت تحويل الجثث الي ثلاجه حفظ الموتي بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وتحرير محضر بالواقعة.