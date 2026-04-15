قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكر يُسرّع الشيخوخة ويُدمّر الجسم بصمت .. دراسة صادمة
برلماني: توقعات تراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب
دعاء الفجر.. ردد أجمل الكلمات في الصباح تقربك إلى الله وتفرج همك
من "التلقي" إلى "المشاركة".. كيف غير الإعلام الشبكي مفهوم الانتماء؟
بعد نجاح «يوميات صفصف».. صفاء أبوالسعود تواصل تألقها الإذاعي وتتعاقد على «المُلهمون»
تخفيف الأعباء عن المواطنين.. كندا تُعلّق ضريبة الوقود بسبب الحرب ضد إيران
«البنك الدولي»: خطة ضخمة بـ100 مليار دولار لإنقاذ اقتصاد دول الشرق الأوسط
خطوة غير مسبوقة.. وحدات صحية تعمل بالطاقة الشمسية في بني سويف | تفاصيل
«توروب» يُجهّز محمد الشناوي للعودة مع الأهلي حال تخفيف العقوبة
شاهد .. أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي
كيفية قضاء الصلاة الفائتة الجهرية والسرية.. الحكم الشرعي وطريقة الأداء خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء الفجر.. ردد أجمل الكلمات في الصباح تقربك إلى الله وتفرج همك

أحمد سعيد

خير ما يبدأ به المؤمن يومه هو الدعاء وخاصة إذا كان دعاء الفجر فهو أحد أكثر الأدعية يجب أن يحرص عليها المسلم يوميا لأن هذا الوقت يحمل نفحات إيمانية عظيمة، وخاصة أن دعاء الفجر المستجاب يمنح القلب طمأنينة، ويفرج هموم المكروبين، وفي السطور التالية نعرض أفضل أدعية الفجر.

دعاء الفجر المستجاب لتفريج الهموم

ومن أفضل صيغ دعاء الفجر للفرج وتيسير الحال أن يقول الداعي بعد صلاة الفجر :

اللهم أجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا فنحن لا نحسن التدبير.. اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك.

دعاء الفجر لقضاء الحوائج

ومن أفضل صيغ دعاء الفجر المستجاب أن يدعو الداعي بأحد هذه الأدعية:

"اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت."

"اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم."

"يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالًا لما يريد يا مغيث أغثني."

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدَّين، وغلبة الرجال."

"اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء."

"اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، أغثني، دعاء الغريق المضطر."

"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك."

"اللهم إني أعوذ بك من البخل، ومن الجبن، ومن أن أُرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا، ومن عذاب القبر."

"اللهم إني أعوذ بك من الهدم، والتردي، والغرق، والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا".

دعاء الفجر يجلب لك الفرج

اللهم أجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا فنحن لا نحسن التدبير.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك

اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله. يا من راح عبرة داود، وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال “.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت “.

يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم “.

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

دعاء الفجر

1- بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي.

2- اللهم تقبل من الدعاء والصلاة والصيام، وغفر لنا ورحمنا وأسكننا جنات الفردوس الأعلى.

3- اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

4- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

5- «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

6- «اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

7-«اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

