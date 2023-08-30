إصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

أصيب شخصين بسحجات وكدمات بالجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل في تروسيكل أمام قرية زهر شرب دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال كلا من "أحمد ع م" 38 سنة مقيم قرية المجازر دائرة مركز منيا القمح مصاب بسحجات وكدمات بالجسم و"يوسف م ع" 22 سنة مقيم المجازر مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل في تروسيكل أمام قرية زهر شرب دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.