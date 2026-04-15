تصريحات نارية .. ضياء السيد يكشف أسباب تفاقم أزمة الـVAR

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة كان من الممكن حلها بسهولة، لولا تصاعد الأمور بشكل غير مبرر.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": «أزمة الأهلي واتحاد الكرة سهلة جدًا، والاتحاد هو المسؤول الأول عن الدفاع عن حقوق الأندية والعمل على حل الأزمات».

وأضاف: «كان من الضروري أن يقوم اتحاد الكرة بالكشف عن تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، خاصة أن المباراة لن تُعاد، وكان يجب محاسبة المخطئ، سواء كان الحكم أو غيره».

وتابع: «للأسف، الأمور تم التعامل معها بنوع من العناد، رغم أنها كانت بسيطة وكان من الممكن احتواؤها بسهولة».

وأشار إلى أن «من الأخطاء الكبيرة أن يظهر رئيس لجنة الحكام عبر التلفزيون لتبرير الحالة التحكيمية، لأن ذلك أشعل الأزمة بشكل أكبر، خاصة أنه جاء في توقيت غير مناسب».

وأوضح: «كان من المفترض حل الأزمة سريعًا، خاصة أن هاني أبو ريدة يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف».

وواصل: «الاستماع إلى تسجيلات الـVAR أمر معمول به في العديد من الدول، سواء العربية أو العالمية، وتم تطبيقه في مصر من قبل».

واختتم قائلًا: «منافسة الدوري ما زالت مفتوحة، وبطل المسابقة سيتحدد بعد مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك، وقد تفاجأت بطلب بيراميدز استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، خاصة أنهم لم يطلبوا ذلك من قبل، وهو ما يؤكد أن حسم اللقب لم يتضح حتى الآن».