تصريحات نارية .. ضياء السيد يكشف أسباب تفاقم أزمة الـVAR
مضيق هرمز تحت النار .. مواجهة بين البحرية الأمريكية وناقلات نفط حاولت اختراق الحصار
صفقة عسكرية ضخمة.. صربيا وإسرائيل تخططان لإنتاج 80 ألف طائرة مُسيّرة
رسالة نارية .. ترامب: إعمار إيران يحتاج 20 عامًا.. والحرب انتهت
بين النفقة والرؤية.. نيني المغربي: القهر الذي يتعرّض له الأب المصري أصبح واضحًا | فيديو
هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر
لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ
حريق مصنع الزاوية يتحول لمأساة .. 7 وفيات بين الاختناق والتفحم وسط غياب مخارج النجاة
"وفر النهارده علشان تنور بكره".. حملة توعية تطلقها الإذاعة لترشيد استهلاك الكهرباء
الأكبر منذ 1989 | تقرير صادم: أكثر من 1600 إعدام في إيران خلال عام واحد
الأهلي في مواجهة تفسير الـVAR.. اتحاد الكرة يُحدّد موعدًا جديدًا في خطاب رسمي | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تصريحات نارية .. ضياء السيد يكشف أسباب تفاقم أزمة الـVAR

ضياء السيد
ضياء السيد
محمد سمير

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة كان من الممكن حلها بسهولة، لولا تصاعد الأمور بشكل غير مبرر.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": «أزمة الأهلي واتحاد الكرة سهلة جدًا، والاتحاد هو المسؤول الأول عن الدفاع عن حقوق الأندية والعمل على حل الأزمات».

وأضاف: «كان من الضروري أن يقوم اتحاد الكرة بالكشف عن تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، خاصة أن المباراة لن تُعاد، وكان يجب محاسبة المخطئ، سواء كان الحكم أو غيره».

وتابع: «للأسف، الأمور تم التعامل معها بنوع من العناد، رغم أنها كانت بسيطة وكان من الممكن احتواؤها بسهولة».

وأشار إلى أن «من الأخطاء الكبيرة أن يظهر رئيس لجنة الحكام عبر التلفزيون لتبرير الحالة التحكيمية، لأن ذلك أشعل الأزمة بشكل أكبر، خاصة أنه جاء في توقيت غير مناسب».

وأوضح: «كان من المفترض حل الأزمة سريعًا، خاصة أن هاني أبو ريدة يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف».

وواصل: «الاستماع إلى تسجيلات الـVAR أمر معمول به في العديد من الدول، سواء العربية أو العالمية، وتم تطبيقه في مصر من قبل».

واختتم قائلًا: «منافسة الدوري ما زالت مفتوحة، وبطل المسابقة سيتحدد بعد مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك، وقد تفاجأت بطلب بيراميدز استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، خاصة أنهم لم يطلبوا ذلك من قبل، وهو ما يؤكد أن حسم اللقب لم يتضح حتى الآن».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

العلاج على نفقة الدولة

خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

استخراج قيد عائلي مترجم

استخراج قيد عائلي مترجم.. الأسعار والمستندات

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

السكر يُسرّع الشيخوخة ويُدمّر الجسم بصمت .. دراسة صادمة

السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج
السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج
السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج

طريقة عمل الكبدة بالردّة في المنزل مثل المطاعم .. سهلة ومقرمشة

طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل
طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل
طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل

خطة من 5 خطوات لإصلاح صحة الأمعاء وتحسين الهضم .. احرص عليها

خطة إصلاح الأمعاء
خطة إصلاح الأمعاء
خطة إصلاح الأمعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد