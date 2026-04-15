تطويق الموانئ الإيرانية.. الجيش الأمريكي يُرسل مُدمرات صاروخية لإحكام حصار مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء عن إرسال مدمرات أمريكية مزودة بصواريخ مُوجهة لتشديد الحصار على المواني الإيرانية.

وقال القيادة المركزية في بيان لها "تُعد المدمرات الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة من بين الأصول العسكرية التي تنفذ مهمة حصار الموانئ الإيرانية".

وأضافت في بيان لها إنه "يتم فرض هذا الحصار بشكل محايد ضد سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر المناطق الساحلية أو الموانئ في إيران". وأشار إلى أنه عادة ما تضم المدمرة طاقماً يزيد عن 300 بحار، يتمتعون بتدريب عالٍ على تنفيذ العمليات البحرية الهجومية والدفاعية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مسئول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران أمس الثلاثاء، بعد يوم من دخول الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وأمرتهما بالعودة.

وأوضح المسئول، في تصريحات لوكالة رويترز، أن السفينتين كانتا قد غادرتا ميناء تشابهار على خليج عُمان، وتواصلت معهما المدمرة عبر الاتصالات اللاسلكية، ولم يتضح ما إذا كانت قد وُجّهت إليهما أي تحذيرات أخرى.

ويضيف هذا الكشف تفاصيل جديدة إلى بدء حصار ترامب، الذي يهدف إلى الضغط على إيران لإنهاء إغلاقها الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.