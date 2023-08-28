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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق بلبيس -انشاص امام عزبة مهيب وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "خالد م ف" 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"أحمد ع ا" 23 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالساق اليمني و"عبد الله ج م" 21 سنة مصابا بإشتباة كسر بالفقرات القطنية مقيمين تل روزان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق بلبيس -انشاص امام عزبة مهيب وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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