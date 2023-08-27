العربية انقلبت بالعمال| إصابة 8 أشخاص بينهم طفلين في حادث بالشرقية.. تفاصيل

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلين بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال باليومية بطريق قرية السدس أمام المدرسة الإبتدائية وتم نقل المصابين الي مستشفي الابراهيمية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الابراهيمية بإستقبال كلا من "رسمية م ر" 23 سنة مقيمة قرية مباشر دائرة مركز الابراهيمية مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و"نورا ص م" 26 سنة مقيمه ذات القرية مصابة بإشتباة كسر بالساقين و"أسامة ح ا" 38 سنة مقيم السنبلاوين محافظة الدقهلية مصابا بجرح قطعي بالوجة وسحجات و"دلال م م" 45 سنة مقيمة شرقية مباشر مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد ا م" 50 سنة مقيم ديرب نجم مصاب بسحجات وكدمات بالجسم و"أميمة ع م" 58 سنة مقيمه مباشر مصابة بإشتباة ما بعد الارتجاج و"ضي اا" سنة مصابة بإشتباة مسر باالساعد الايمن و"محمد ا م" 3 سنوات مصاب بإشتباة نزيف بالمخ وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال باليومية بطريق قرية السدس أمام المدرسة الإبتدائية وتم نقل المصابين الي مستشفي الابراهيمية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.