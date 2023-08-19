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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

محمد صلاح
محمد صلاح

"شقيق النجم محمد صلاح، هو اللي فصل كاميرات المراقبة دون قصد، ووضع فيشة المشاية الرياضية"، تلك كانت بداية أقوال هاني عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح في التحقيقات بشأن واقعة سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح.

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وأوضح، هاني عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح، في التحقيقات، أن أسرة محمد صلاح، لما تيجي من البلد بينزلوا يقعدوا في الفيلا، ولما محمد صلاح بيجي بيقعد فيها.

محمد صلاح

وأكد،عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح، أن نصر شقيق محمد صلاح الصغير، هو أخر شخص دخل الفيلا، بصحبة مراته وأولاده، ونسي فيشة المشاية الرياضية شغالة.

وشرح، عبد القادر مواصفات الفيلا قائلاً:،" الفيلا لها سور طوله حوالي 2 متر تقريبا حديقة وبابها الرئيسي من على الشارع مكونة من دورين والسطح ومساحتها حوالي 200 متر أو أكتر بشوية الدور الأرضي عبارة عن مطبخ وحمام وريسبشن والدور الثاني عبارة عن 3 غرف وحمامين".

وجاءت نص أقوال هاني عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح في التحقيقات، بعد سؤاله قال: اللي حصل إن أنا ماسك شغل الكابتن محمد صلاح هنا فى القاهرة ولما يجي القاهرة بروح الفيلا بتاعته بشوف لوازمها قبل ما يجي ويوم 12 / 3 / 2023 حوالي الساعة 7 الصبح روحت الفيلا ولما دخلت بالمفتاح فتحت باب الفيلا لقيت الفيلا مقلوبة والأدراج متفتحة والنور والع وأنا استغربت لأن الفيلا فاضية من حوالي شهر فدخلت وقعدت أنده على أساس إن حد من أهله موجودين محدش رد عليا وبصيت لقيت الشباك اللي في الدور الأرضي السلك بتاعه مقطوع والأدراج متفتحة والدنيا مقلوبة في الفيلا من جوه وطلعت الدور اللي فوق لقيت برضه الإدراج متفتحة والدواليب أبوابها مفتوحة بشكل غريب، فأنا قولت أكيد الفيلا اتسرقت ولقيت جزم مسروقة و4 رسيفرات وميدالية بطولة أفريقيا الفضة ومبلغ 75 ألف جنيه فكان بتاع الأمن أخد باله مني وكلم النقطة والشرطة جات وفحصوا المكان وعملوا معاينة عليه وعملت محضر والنيابة كلمتني عشان عايزين يسمعوا أقوالي فجيت على هنا النهاردة.

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت هناك عشان محمد صلاح جاي کمان أسبوع فبروح أطمن على الفيلا وأشوف محتاجة إيه واعمله.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما هي كيفية اكتشاف الواقعة محل التحقيق تحديدا؟

ج: أنا لما دخلت لقيت الفيلا منعكشة والأدراج متفتحة والنور مفتوح والسلك بتاع الشباك متقطع فاستغربت واكتشفت إنى فى حاجات مسروقة من الفيلا.

س: من المقيم في العين محل الواقعة؟

ج: هو محمد صلاح لما بيجي بيقعد فيها ولما أهله بيجو من البلد بيقعدوا فيها.

س: هل من ثمة شخص يتردد على العين محل الواقعة؟

ج: لما أهله ينزلوا من البلد بيقعدوا فيها ولما محمد صلاح بيجى بـ يقعد فيها.

س: من تحديدا آخر شخص كان يتواجد بالعين محل الواقعة؟

ج: هو نصر أخو محمد صلاح الصغير.

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