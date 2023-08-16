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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

محمد صلاح
محمد صلاح

سرقة فيلا محمد صلاح أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وكشفت التحقيقات في القضية 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول رقم الحصر 524 سنة الحصر 2023.

 

نسي الفيشة


ماذا قال هاني عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح في التحقيقات:
س: هل من ثمة شخص يتردد على العين محل الواقعة؟
ج: لما أهله بينزلوا من البلد بيقعدوا فيها ولما محمد صلاح بيجي بيقعد فيها.

س: من تحديدا آخر شخص كان موجودا بالعين محل الواقعة؟
ج: هو نصر أخو محمد صلاح الصغير.

ولمتابعة المزيد حول الجديد في سرقة فيلا محمد صلاح .. تابع الفيديو جراف التالي:

سرقة فيلا محمد صلاح جهات التحقيقات ليفربول محكمة الجنايات التحقيقات

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