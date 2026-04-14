واشنطن تعلن نتائج الاجتماع التمهيدي بين لبنان وإسرائيل لبحث إطلاق مفاوضات مباشرة

عقدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعًا ثلاثيًا، اليوم الثلاثاء، ضم وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يشكّل أول تواصل رفيع المستوى وواسع النطاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ عام 1993، حيث جرى بحث خطوات إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وهنأت الولايات المتحدة الطرفين على هذه الخطوة، وأبدت دعمها لمواصلة المحادثات ولجهود الحكومة اللبنانية في استعادة احتكار استخدام القوة، إضافة إلى إنهاء ما وصفته بالنفوذ الإيراني المفرط. كما أعربت واشنطن عن أملها في أن تتجاوز المفاوضات إطار اتفاق 2024، وصولاً إلى اتفاق سلام شامل، مؤكدة دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات حزب الله، وضرورة أن يتم أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية عبر مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية.

من جهتها، أكدت إسرائيل دعمها لنزع سلاح جميع الجماعات غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في لبنان، فيما شدد لبنان على ضرورة التنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024، واحترام السيادة وسلامة الأراضي، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية. واتفق الأطراف في ختام الاجتماع على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان سيتم التوافق عليهما لاحقاً.

