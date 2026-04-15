مقتـ.ـل 42 ألف متظاهر.. ترامب يوجّه انتقادات جديدة إلى بابا الفاتيكان بشأن إيران

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتصريحات المنتقدة لبابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، بعد السجال الذي دار بينهما خلال الساعات الماضية، ووجه بانتقادات عالمية ضد ساكن البيت الأبيض.

وقال ترامب "هل يمكن لأحد أن يخبر البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء وغير مسلح تماماً خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "إكس" أن امتلاك إيران لسلاح نووي أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأمس الثلاثاء، أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن دعمها لبابا الفاتيكان، مؤكدة أن هجوم ترامب على البابا "غير مقبول".

وشددت ميلوني على تضامنها مع البابا ليو الرابع عشر، في ضوء الانتقادات التي وجهها ترامب له.

وأوضحت: " سأذهب إلى أبعد من ذلك .. بصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع يقوم فيه الزعماء الدينيون بما يقوله الزعماء السياسيون"، مُشيرة إلى أنها لا تخشى من التحدث عن رأيها إلى ترامب، الذي تربطها به علاقات ودية.