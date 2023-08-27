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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

صدى البلد

استغلت المتهمة هنادي فتاتين ولهثت بهما وراء المتعه الحرام، بمقابل 3 آلاف جنيها في اليوم، حتى سقطت في قبضة مباحث الآداب".

مقابل 3 آلاف جنيه..تفاصيل إحالة ربة منزل متهمة بتسهيل ممارسة الحرام مع فتاتين

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المتعه الحرام

 

نرصد في التقرير التالي كيف سقطت هنادي في قبضة مباحث الآداب متهمة بتسهيل الحرام مع الرجالة بمقابل مبلغ مالي، تلك التفاصيل كشفتها التحريات، حيث تبين أن انه من خلال متابعة شبكة الانترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الإباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام بإصطياد بعضهم البعض تبين وجود احد البرامج بإسم jodel و بفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة الحرام من الدول العربية وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم وكذا وجود تعليقات علي هذه الاعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام بالمخالفة لقانون ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن مكافحة الدعارة وعليه ثم الدفع بأحد مصادرنا السرية للدخول الي البرنامج المشار اليه.

وعقب دخوله لمتابعة البرنامج قامت إحدى النسوة الساقطات بالتحدث معه وطلبت إرسال رقم هاتفة للتحدث علي خاصية الواتس اب وقامت بالتواصل معه علي تطبيق الواتساب، وقام ذات المصدر بالتحدث معها علي خاصية الواتس اب وقامت تلك السيدة بإرسال صور  عاريه وقامت بعرض صديقاتها علية الممارسة الحرام الحرام معهم مقابل مبلغ مالي (۳۰۰۰ الآف جنيه ) لكل واحدة منهم وأنها سوف تقوم بإرسال سيدتان لممارسة  الحرام مع مصدرنا ومعهما سيدة ثالثة لإستلام المبلغ المالي المتفق علية والأنصراف في حينه قبل تنفيذ الاتفاق المؤثم وتم تحديد مكان التقابل في بولاق الدكرور ومنها لأحدى الشقق المفروشة بذات المنطقة.

وأمرت جهات التحقيق، بإحالة ربة منزل، الي الجنايات لاتهامها، باستخدام فتاتين في اعمال ممارسة الحرام مستغلة حاجتهما مقابل 3 الاف جنيها في اليوم بغرض المتعه.

وكشف أمر الإحالة ان المتهمه، ه.ا. ٢٩ بدون عمل ومقيمة، في ١ إسكان المستقبل - ٦ أكتوبر أول - الجيزة، لأنها في غضون شهري ابريل ومايو من العامة ٢٠٢٣، بدائرة قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، تعاملت في الطفلتين  ش.م، و ه و. بأن استخدمتهما في اعمال ممارسة الحرام مستغلة حاجتهما مقابل 3 الاف جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح، أمر الإحالة، أن المتهمه سهلت للفتاتين / ش. م.،و ه و  د. ارتكاب ممارسة الحرام، من اجل المتعه الحرام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت الاتهامات للمتهمة، انها تعدت على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالتحقيات بغرض المتعه الحرام، حيث استخدمت حساب على إحدى تطيقيات التواصل الاجتماعي (جودل) في تسهيل إرتكاب الجرائم سالف الذكر ،وعرضت حياة ، الطفلتين، ش .م، ه .و ، للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وحملت القضية رقم ۹۳۱۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات، والمقيدة برقم ١٨٩ جنوب الجيزة.

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