لاستغلال الفتيات.. حبس قواد يستقطب راغبي المتعه الحرام

قررت النيابه العامه حبس شخص ٤ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه باستقطاب راغبي المتعه الحرام من خلال نشر صور مخلة عبر الانترنت ٤ ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.





وإشارات التحقيقات ان معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى أكدت عن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل "فيس بوك" لـ شخص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الغربية يقوم من خلالها بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهم المعيشية ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد .





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية، حال تواجده بصحبة المجنى عليها وإستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.





وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.