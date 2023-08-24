مقابل 3 آلاف جنيها..تفاصيل إحالة ربة منزل متهمة بتسهيل ممارسة الحرام مع طفلتين

أمرت، جهات التحقيق، بإحالة ربة منزل، الي الجنايات لاتهامها، باستخدام طفلتين في اعمال ممارسة الحرام مستغلة حاجتهما مقابل 3 الاف جنيها في اليوم.

وكشف أمر الإحالة ان المتهمه، ه.ا. ٢٩ بدون عمل ومقيمة، في ١ إسكان المستقبل - ٦ أكتوبر أول - الجيزة، لأنها في غضون شهري ابريل ومايو من العام ٢٠٢٣، بدائرة قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، تعاملت في الطفلتين ش.م، و ه و. بأن استخدمتهما في اعمال ممارسة الحرام مستغلة حاجتهما مقابل 3 الاف جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح، أمر الإحالة، أن المتهمه سهلت للطفلتين / ش. م.،و ه و د. ارتكاب ممارسة الحرام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ممارسة الحرام

واسندت الاتهامات للمتهمة، انها تعدت على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالتحقيات حيث استخدمت حساب على إحدى تطيقيات التواصل الاجتماعي (جودل) في تسهيل إرتكاب الجرائم سالف الذكر ،وعرضت حياة ، الطفلتين، ش .م، ه .و ، للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وحملت القضية رقم ۹۳۱۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات، والمقيدة برقم ١٨٩ جنوب الجيزة.

وكانت، حضرت المتهمه اول امس الي المحكمة من محبسها وحضرا معها الاستاذه ساره محمد عن الاستاذ مينا ناجي المحامي، وقدموا طلب بسماع شهود الإثبات وحضور المحامي الاصيل والمرافعه.