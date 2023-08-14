رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

"أنا اللي حرقتهم،أنا اللي قتلت أختي أنا اللي ولعت فيهم النار، عشان مش عايزة تديني باقي فلوسي رايحه تصيف وسيباني أتحبس"،بهذه الكلمات بدأ المتهم بإشعال النيران في شقة شقيقه في منطقة عين شمس" حديثه.

رايحه تصيف

"صدى البلد:، انتقل إلى موقع الحادث، بمنطقة عين شمس لرصد تفاصيل واقعة إشعال متهم النيران داخل شقة شقيقته وأولادها و11 آخرين، حيث قال، عم محمد كمال، صاحب الخمسين عاماً وأحد الجيران في المنطقة:"كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة فجرا، استيقظت خلالها عشان أقوم أصلي، وفجأه لقيت النيران تلتهم محتويات شقة جارتي في تلك اللحظة انا مكنتش عارف أعمل إيه حتى ألهمني ربي اني أخد أولادي وأذهب الي السطح بعيداً عن ألسنة اللهب.

وتابع،"بعدها بلحظات فوجئنا بشباب المنطقة، يمسكون بشخص، واعترف انه هو اللي أشعل النيران في الشقة بسبب انه ليه فلوس عند أخته، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة متهماً بإشعال النيران في شقة شقيقته مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً".

واستطرد،"النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل وامتدت النيران إلى الشقق المجاورة، ومن شدة النيران هرولنا مسرعين إلى السطح لننجو من ألسنة اللهب".

المجني عليهم

وأكد كمال، أن الشقة عليها خلاف و كانت معروضة للبيع،وأنا كلمت أختهم الكبيرة عشان تبيع الشقة وتدي كل واحد حقه، وقالت لي :"الشقة دي من ريحة أبويا ومش عايزة أبيعها وهشتري منهم وهبعت لكل واحد فلوسه".

وأوضح كمال، أنه بعد أيام من إشعال النيران ذهب أحد الجيران إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين وأخبرته شقيقة المتهم، أن أخوها مكث معها في المنزل ما يقرب من أسبوع بياكل ويشرب وفي يوم الواقعة قال لها المتهم": أنا عايز فلوسي وهي قالت له حاضر بس استني عليه شوية لحد يوم 20 أغسطس وأنا هديك فلوسك كلها كاملة".

وأكد كمال،"بعدما التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل قام أحد السكان بإلقاء نفسه من شرفة المنزل هرباً من ألسنة اللهب".

وأنهى عم كمال حديثة قائلاً:" المتهم وقف في الشارع وردد:" أنا اللي حرقتهم،أنا اللي قتلت أختي أنا اللي ولعت فيهم النار، عشان مش عايزة تديني باقي فلوسي رايحه تصيف وسيباني اتحبس".

محمد كمال أحد الجيران

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة إضرام سائق النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقاً وأصيبت شقيقته بحروق متفرقة في الجسم ولاذ المتهم بالهروب إلى أن تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطه ، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

‏وأقر المتهم في اعترافه أمام جهات التحقيق انه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه ، واشار خلال التحقيق معه انه أحضر زجاجة بنزين وقام باضرام النيران في باب شقة شقيقته بعين شمس ، لتلتهم النيران جسد شقيقته التي ترقد بين الحياة والموت وتحرق أيضا جسد زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقا .

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع إلى شهود العيان.

‏تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ، مما ادي إلى مصرع أب ونجله واصابه الزوجة جميعهم بحروق.

‏ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكب الواقعة.

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل سائق 42 عام وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه ، واقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه وتولت النيابة التحقيق.