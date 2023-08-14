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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعنة الميراث.. تفاصيل حرق سائق شقيقته وزوجها وابنهما في عين شمس

حريق في شقة
حريق في شقة

‏تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة اضرام سائق النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقاً وأصيبت شقيقته بحروق متفرقة في الجسم ولاذ المتهم بالهروب إلى أن تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطه ، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .

‏وأقر المتهم في اعترافه أمام جهات التحقيق انه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه ، واشار خلال التحقيق معه انه أحضر زجاجة بنزين وقام باضرام النيران في باب شقة شقيقته بعين شمس ، لتلتهم النيران جسد شقيقته التي ترقد بين الحياة والموت وتحرق أيضا جسد زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقا .

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع إلى شهود العيان.

‏تلقى قسم شرطة عين شمس قد تلقي بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ، مما ادي إلى مصرع أب ونجله واصابه الزوجة جميعهم بحروق.

‏و وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكب الواقعة.

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل سائق 42 عام وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه ، واقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه وتولت النيابة التحقيق.

حريق عين شمس القاهرة النيابة العامة خلاف على الميراث مباحث القاهرة

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