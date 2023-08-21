تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

أصدرت، الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى حكمها فى القضية رقم345لسنه2023جنح إقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

صدر الحكم، برئاسه المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى.

هل يتم حبس مرتضى منصور

وكشفت، أوراق القضية أن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه إستئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60يوم ط،ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها، وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه إحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبة.

مرتضى منصور

وأوضحت اوراق القضية، أنه خلال الفتره من2021/4/10 حتى2021/12/14 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياءخيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .

وسب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار، و تعمد إزعاج المجنى عليهابإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات.

