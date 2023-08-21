عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

صدى البلد

أصدرت، الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى حكمها فى القضية رقم345لسنه2023جنح إقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

صدر الحكم، برئاسه المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى.

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

هل يتم حبس مرتضى منصور

 

وكشفت، أوراق القضية أن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه إستئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60يوم ط،ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها، وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه إحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبة.

مرتضى منصور

 

وأوضحت اوراق القضية، أنه خلال الفتره من2021/4/10 حتى2021/12/14 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياءخيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .

وسب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار، و تعمد إزعاج المجنى عليهابإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات.
 

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجهاز المركزي للمحاسبات حبس مرتضى منصور حبس مرتضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

موضوعات متعلقة

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مرتضى منصور ينتظر قرارا عاجلا من المحكمة الإقتصادية في القاهرة

خليهم معاك في تليفونك.. أرقام الطوارئ والنجدة 2023

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون

قرار عاجل بشأن حريق عقار شارع ثابت عبدالجواد بالجيزة

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

عملت علاقة فعلا والشات صحيح.. مفاجأة في اعترافات نجل البلوجر أم زياد

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. قوات الجيش الأوكراني تطالب بإنهاء الحرب

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

حقيقة وفاة عادل إمام .. وسر عدم ظهوره لطمأنة جمهوره | فيديو

أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشري بشأن أحوال الطقس.. ومفاجأة في أسعار الذهب.. وخطورة انتشار متحور EG.5

وزير الري: تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتوفير حلول مبتكرة لتحديات المياه

«اسبقي بخطوة».. القباج تعلن تفاصيل انطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» بعدد من المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنه الفائز.. شجار عنيف بين لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم أمريكية

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تامر هجرس يتعرض لحادث سير .. شاهد

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ