عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

مجدي راسخ
مجدي راسخ

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من أكتوبر.

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

وأحالت جهات التحقيق، محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

مجدي راسخ الهيئة العامة للبترول الرئيس الراحل المستشار مجدي عبدالباري شركة ناشيونال جاس مجدي حسين راسخ مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق نجل الرئيس الراحل مستهلكي الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

فنانة شهيرة تتعرض للنصب من شركة نقل أثاث.. ما الذي حدث؟

حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

سب وقذف هاني شاكر.. قرار عاجل من المحكمة بشأن عباس أبو الحسن

المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

تجديد حبس عاطل لحيازته مخدر الهيروين وسرقة سيارة في المعادي

قرار عاجل بشان المتهم بإشعال النيران في شقيقته وأولادها و11 آخرين

ترشيحاتنا

تشكيل تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصحة: مجموعة الـ20 تختتم فعالياتها بإقرار ضرورة المساواة بين الدول في الأمن الصحي

تريزيجيه يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ