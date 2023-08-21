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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

حبس مرتضي منصور 6
حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

قضت المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حبس مرتضي منصور 6 أشهور ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

محاكمة مرتضى منصور

وحضر رئيس نادي الزمالك جلسة اليوم، إلى مقر المحكمة التي استمعت إلى مرافعته في القضية رقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية المتهم فيها بسب الموظفة، وطالب من هيئة المحكمة بتصريح لإثبات أن الموظفة صادر ضدها قرار وقف عن العمل قبل رفع الدعوى.

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حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

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الحكم علي مرتضى منصور بقضية موظفة الجهاز المركزي .. بعد قليل

كان محامي الموظفة قد تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

الجدير أن محكمة جنح الاقتصادية، تنظر جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك فى قضية أخرى تحمل رقم 1509 لسنة2022 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
 

كانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

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حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

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