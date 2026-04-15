«النفقة على قدر دخل الزوج».. محامٍ يحسم الجدل القانوني | فيديو

قال المحامي علي صبري إن نفقة الزوجة تُعد التزامًا قانونيًا ثابتًا على الزوج، بغض النظر عن الوضع المالي للزوجة، موضحًا أن هذا المبدأ محسوم قانونًا «قولًا واحدًا»، حتى لو كانت الزوجة أغنى من زوجها بأضعاف.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور: «الزوج ملزم بالنفقة في حدود مقدرته ويساره، يعني على قد دخله مش أكتر».

وأوضح أن تقدير النفقة يجب أن يكون متناسبًا مع دخل الزوج، بحيث لا يتم تحميله ما لا يستطيع، قائلًا: «مينفعش الزوجة تطلب 100 ألف جنيه وهو دخله 20 ألف»، مؤكدًا أن التوازن مطلوب لتحقيق العدالة بين الطرفين، كما شدد على أن عمل الزوجة لا يسقط هذا الحق بأي حال.

وأشار إلى أن بعض الأفكار المتداولة بشأن إنفاق الزوجة على الأسرة تتعارض مع طبيعة الحياة الأسرية السوية، قائلًا: «مفيش راجل سوي يقبل إن مراته تصرف عليه»، لافتًا إلى وجود تناقض في بعض الطروحات المجتمعية المتعلقة بدور المرأة داخل الأسرة.