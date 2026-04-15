«شبانة» يكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة المفاجئ

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة قرر تأجيل اجتماعه الذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء، بسبب تعرض مصطفى عزام، المدير التنفيذي، لوعكة صحية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": «اتحاد الكرة قرر تأجيل اجتماعه إلى يوم الجمعة المقبلة، بسبب إصابة مصطفى عزام بنزلة معوية».

وأضاف: «مجلس إدارة النادي الأهلي لديه اجتماع مهم غدًا، حيث عُقدت اليوم جلسة للإدارة القانونية، وتم تسليم الملف بالكامل لمجلس الإدارة لمناقشته خلال الاجتماع».

وتابع: «الاستقبال الذي تم لوفد الأهلي داخل اتحاد الكرة كان من بين الأسباب التي ساهمت في اشتعال الأزمة بشكل أكبر».

وأتم: «أنا أعرف هاني أبو ريدة جيدًا، وهو ليس شخصية صدامية، كما أنه يقدّر النادي الأهلي بشكل كبير».