إطلالة كاجوال وألوان مبهجة .. نرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة كاجوال أنيقة، بألوان مبهجة محتفلة بأجواء شم النسيم.

وكانت قد حلت الفنانة نرمين الفقي ضيفة علي برنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامي أحمد سالم على قناة ON.

وقالت نرمين الفقي عن عدم زواجها: أنا محتاجة راجل بمعنى الكلمة يعنى أخلع رداء الرجولة اللى أنا بحاول أبينه قدام الناس ولا أبقى سوى أني أكون امرأة.. راجل بمعنى الكلمة يتحمل المسؤولية فالموضوع مش سهل.



وأضافت: لو متجوزة أرفض إن زوجي يتجوز عليا، لأني في حياتى لما كنت برفض أي عريس متجوز، كنت بقول إني مش هخرب بيت واحدة ومش هحط نفسى في الموقف ده فبالتالي مش هقبل ده على نفسي .