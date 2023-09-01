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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أليو ديانج على رأس قائمة منتخب مالي لمواجهة جنوب السودان وكوت ديفوار

أليو ديانج
أليو ديانج

تواجد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، علي رأس قائمة منتخب مالي التي ستخوض مواجهتي جنوب السودان وكوت ديفوار خلال المعسكر الجاري.

ويلتقي منتخب مالي منافسه جنوب السودان يوم الجمعة المقبل في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية، كما يلعب منتخب مالي مباراة ودية ضد كوت ديفوار يوم 12 من الشهر الجاري.

كما أنضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول إلى منتخبي بلادهما، بالإضافة إلى رباعي منتخب مصر "محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومروان عطية" في وقت سابق استعدادا لمواجهة اثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


وطلب الأهلي إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر منتخب مصر، ولكن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة تمسك بضم رباعي الأهلي خلال معسكره استعدادا للمباراة.

قائمة مالي:

 حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) – إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي) – دجيجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني)

 الدفاع: هاماري تراوري ( ريال سوسييداد الإسباني) – ماسايدو هايدارا (لانس الفرنسي) – مامادو تراوري (معيذر القطري) – مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) – أمادو دانتي (ستورم جراتس النمساوي) – بوبكر كوياتيه (مونبيليه الفرنسي) – فالاي ساكو (مونبيليه الفرنسي) – سيكو نياكاتيه (براجا البرتغالي)

الوسط: أليو ديانج (الأهلي المصري) – لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي) – محمد كمارا (موناكو الفرنسي) – دياديه ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – كاموري (ريمس الفرنسي) – يفيس بيسوما (توتنهام الإنجليزي) – آداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي) – شيخ دوكوريه (كريستال بالاس الإنجليزي)

الهجوم: موسى دجينبو (ساوثهامبتون الإنجليزي) – آداما تراوري (فيرينكفاروس المجري) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) – إبراهيما كونيه (ألميريا الإسباني) – سيكو كوناتيه (رد بول سالزبورج النمساوي) – نيني دورجاليس (رد بول سالزبورج النمساوي)

اليو ديانج الأهلى النادي الأهلي جنوب السودان كوت ديفوار

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