مقاتل في الملعب.. أيمن يونس  ينعى لاعب الزمالك السابق

نعي الكابتن أيمن يونس لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر السابق الكابتن سعيد الجدي لاعب الزمالك السابق في فترة الثمانينيات .

وكتب أيمن يونس علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:‏ الله يرحمه كان انسان طيب وجميل وجدع وكان لاعب مقاتل في الملعب رفع وفاز بأول دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك .. الله يرحمه .

تقدم نادي الزمالك بخالص التعازي في وفاة سعيد الجدي نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق بالقلعة البيضاء والذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضة لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.