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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة فايد لاستعراض خطة تطوير الميادين

خلال الزيارة
خلال الزيارة

استقبل النائب سامي سليم، المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ بالإسماعيلية لمركز ومدينة فايد، في إطار الجولات المكوكية لمتابعة تأهيل الطرق بمدينة فايد.

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تفقد المهندس أحمد عصام بحضور النائب سامي سليم، والعميد عمر الشافعي رئيس مجلس مركز ومدينة فايد وشاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد، والمهندس أحمد الشيمي مدير إدارة الطرق والكباري بالإسماعيلية؛ لاستعراض خطة تطوير الميادين الرئيسية بمدينة فايد والقرى الكبرى بالمركز، وللتعرف على خطة العمل التي ستتم فعليا داخل موقف مدينة فايد؛ لنقل الركاب بين المحافظات.

بدأت الزيارة بتفقد موقف فايد و الاستماع للشركة المنفذة التابعة لمديرية الطرق حيث من المقرر أن يتم إعادة تخطيط الموقف و صفوف الوقوف و رفع كفاءة المباني الموجودة بالموقف و الكافتيريا و عمل مداخل و مخارج للسيارات و كذلك دراسة إنشاء عدد من الخطوط الجديدة بين المحافظات .

تفقد بعدها وفد الزيارة عددا من الميادين منها ميدان فايد (البلد) لوضع تصور لرفع كفاءته و تنظيم حركة المرور داخل مدينة فايد بتلك المنطقة الحيوية .

كذلك تفقد المهندس أحمد عصام عدد من الشواطئ التابعة للوحدة المحلية لمركز و مدينة فايد و كان علي رأسها شاطئ الياسمين وأوصي في نهاية الزيارة برفع كفاءة كافة الشواطئ الحكومية للعمل علي زيادة الجذب السياحي وعودة مدينة فايد لسابق عصرها .

وفي نهاية الزيارة، تفقد المهندس احمد عصام طريق القنال، ووجه بمخاطبة هيئة قناة السويس لاستكمال أعمال رفع الكفاءة وإعادة الشيء لأصله، كما بدأت منذ حوالي عام بعد مخاطبة النائب للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

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