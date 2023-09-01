تكريم حفظة القرآن الكريم بأوقاف الإسماعيلية

كرمت إدارة فايد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، عددا من حفظة القرآن الكريم من المشاركين في النشاط الصيفي بمسجد الاسراء بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

أبرز الحضور خلال مراسم التكريم

وشهد مراسم التكريم كل من فضيلة الشيخ أشرف العدوى مسئول شئون القرآن بمديرية أوقاف الإسماعيلية وفضيلة الشيخ أحمد على عبدالمجيد مدير إدارة اوقاف فايد، والشيخ أحمد جاب الله .

توزيع شهادات على الأطفال

وشمل التكريم توزيع شهادات تقدير على الأطفال المشاركين في فعاليات النشاط الصيفي من حفظة كتاب الله تعالي وذلك في حضور عدد من أولياء الأمور و قيادات مديرية الأوقاف .



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وتوجيهات فضيله الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل أول وزارة أوقاف الإسماعيلية.