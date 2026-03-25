حالة استعداد قصوى لمواجهة الطقس المتقلب بالقليوبية

أكد إبراهيم جودة، مراسل "إكسترا نيوز" من القليوبية، أن محافظة القليوبية شهدت سقوط أمطار على مختلف المناطق، مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، تزامناً مع موجة من الطقس السيئ، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وقال، خلال رسالة على الهواء، إن المحافظ المهندس حسام عبد الفتاح أصدر توجيهات عاجلة برفع درجة الاستعداد والطوارئ، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع غرف العمليات وتشكيل فرق ميدانية للتعامل السريع مع تجمعات المياه، إلى جانب جولات ميدانية لمتابعة أعمال شفط المياه بمدينة بنها.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية دفعت بعدد كبير من المعدات لضمان سيولة الحركة المرورية، مؤكداً انتظام العمل بالطرق الرئيسية وعدم تلقي بلاغات مؤثرة، مع توجيه المواطنين بتوخي الحذر، فيما قررت جامعة بنها تعليق الدراسة حضورياً والتحول إلى التعليم الإلكتروني مؤقتاً.