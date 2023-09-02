هل يرفع البنك الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى؟.. مورجان ستانلي يوضح

يعتقد بنك "مورجان ستانلي" أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

وبحسب اقتصاديين في بنك الاستثمار الأميركي، فإن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع تظهر تباطؤ تضخم قطاع الخدمات في منطقة اليورو في أعقاب مؤشرات تظهر تدهوراً سريعاً في الاقتصاد، وهو ما رجح كفة الميزان لصالح توقف صانعي السياسات هذا الشهر عن رفع أسعار الفائدة.

وكانت تقديراتهم السابقة تشير إلى زيادة أخرى في سبتمبر، لكنهم يتوقعون الآن أن رفع أسعار الفائدة قي يوليو الماضي والذي كان الرفع السابع على التوالي هو الأخير.

وكتب اقتصاديون من بينهم جينس آيزنشميدت في مذكرة للعملاء: "قمنا بتغيير مطلبنا للبنك المركزي الأوروبي، ونتوقع توقفاً مؤقتاً في سبتمبر. نرى الآن أن سعر الفائدة النهائي عند 3.75%".

توافق مع رهانات أسواق المال

يتوافق التوقف المتوقع عن رفع الفائدة القياسية هذا الشهر مع أحدث رهانات أسواق المال، حيث انخفض توقع المتداولين لاحتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو واحد من كل أربعة. لكن هذا يتناقض مع رهانات السوق التي لا تزال تفضل زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ليبلغ سعر الفائدة النهائية عند 4%.

أشار آيزنشميدت وزملاؤه إلى أن انخفاض تضخم الخدمات في أغسطس إلى 5.5% من 5.6% في قراءة سابقة يمكن أن يصبح عاملاً حاسماً في دعم فرضية أن ذروة التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء، قد أصبحت في الماضي الآن.

يعتقد البنك أن وضع الاقتصاد الكلي أصبح مواتياً بشكل خاص للعوائد الحقيقية، التي تستبعد التضخم، وذلك بالنظر إلى "انخفاض مخاطر استمرارية التضخم مع اقترابنا من نهاية دورة تشديد المركزي الأوروبي". وهذا ما يوجه استراتيجيتهم إلى التوصية بامتلاك السندات الحكومية الفرنسية المرتبطة بالتضخم والمستحقة في عام 2031.